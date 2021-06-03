Радий Хабиров прокомментировал сотрудничество Башкирии с «Роскосмосом»

Мы давно на живем на свете и научились работать, стремимся найти решение любой проблемы. Салаватский нефтехимический завод — большое, уникальное предприятие с уникальными компетенциями, но спрос на его продукцию поменялся. Однако остались уникальные химические технологии. Роскосмос — это, на самом деле, большой потребитель наших товаров. Первую задачу мы выполнили – вовлекли Роскосмос в нашу орбиту. Это значит, никуда они не денутся, будут дальше с нами работать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии