«Мы в приятном шоке»: Радий Хабиров о выходе Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ

Сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) подвели итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Фото №1 - «Мы в приятном шоке»: Радий Хабиров о выходе Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ

По результатам рейтинга Башкирия заняла пятую строчку среди всех регионов России, уступив лишь Москве, Татарстану, Тюменской и Тульской областям. Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал выход в рейтинг, отметив, что в республике планомерно выстраиваются взаимовыгодные отношения между бизнесом и государством.

Мы еще в таком приятном шоке находимся. В прошедшие годы мы прилежно выполняли все рекомендации по линии АСИ для того, чтобы решить какие-то препятствия для развития бизнеса. В этой связи мы в прошлом году сразу приняли решение войти в пилотный проект по национальной социальной инициативе. Мы сегодня все должны сказать «спасибо» бизнесу за прошедший год. Он позволил нам укрепить мостики дружбы между властью бизнесом. Все эти годы мы создавали новые административные инструменты, это делается в рамках инвестиционных часов. Каждый четверг в республике — святой день, все главы проводят час предпринимателей. Ввели институт бизнес-шерифов. Никаких других обязанностей они не выполняют, только поддержка бизнеса. Все это создало комфортную почву для поддержки бизнеса. Мы учимся и конкурируем с братским Татарстаном. Я хотел сегодня поблагодарить всех коллег за то, что мы все вместе прошли этот год, и ничего нам не страшно. Спасибо!

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.

Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.

Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.

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