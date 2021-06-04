«Мы в приятном шоке»: Радий Хабиров о выходе Башкирии в ТОП-5 в рейтинге АСИ

Мы еще в таком приятном шоке находимся. В прошедшие годы мы прилежно выполняли все рекомендации по линии АСИ для того, чтобы решить какие-то препятствия для развития бизнеса. В этой связи мы в прошлом году сразу приняли решение войти в пилотный проект по национальной социальной инициативе. Мы сегодня все должны сказать «спасибо» бизнесу за прошедший год. Он позволил нам укрепить мостики дружбы между властью бизнесом. Все эти годы мы создавали новые административные инструменты, это делается в рамках инвестиционных часов. Каждый четверг в республике — святой день, все главы проводят час предпринимателей. Ввели институт бизнес-шерифов. Никаких других обязанностей они не выполняют, только поддержка бизнеса. Все это создало комфортную почву для поддержки бизнеса. Мы учимся и конкурируем с братским Татарстаном. Я хотел сегодня поблагодарить всех коллег за то, что мы все вместе прошли этот год, и ничего нам не страшно. Спасибо!

Радий Хабиров, Глава Башкирии