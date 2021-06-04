Владимир Путин похвалил Башкирию за выход в ТОП-5 рейтинга АСИ

Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.