Владимир Путин похвалил Башкирию за выход в ТОП-5 рейтинга АСИ

Сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) подвели итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.
Башкирия впервые вошла в пятёрку лидеров среди всех регионов России, уступив лишь Москве, Татарстану, Тюменской и Тульской областям. Для республики это важный и серьёзный шаг в развитии экономики и отношений между бизнесом и государством.
Выход в топ-5 рейтинга АСИ отметил и Владимир Путин в своей речи на ПМЭФ-2021.
Справка: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – главное международное экономическое мероприятие года в России, проводимое традиционно летом в Санкт-Петербурге для обсуждения актуальных вопросов развития российской и мировой экономики и широкого круга международных проблем.
Форум проводится с 1997 года, начиная с 2005 года – под патронатом Президента Российской Федерации, и ежегодно собирает более 5000 российских и зарубежных участников, в числе которых – главы государств и правительств, министры, политики, парламентские лидеры, руководители международных организаций, «капитаны» мирового бизнеса, главы российских регионов, ведущие представители научно-академических кругов, СМИ, гражданского общества, авторитетные фигуры из различных сфер жизни.
Центральными темами Форума являются обсуждение путей экономического развития России и стран СНГ, их участие в мировых интеграционных процессах. На площадке ПМЭФ обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы глобальной и российской экономики, в том числе перспективы мирового экономического роста в условиях глобализации, проведение социальных и экономических реформ, вопросы инновационно-технологического развития, отраслевые и региональные экономические проблемы, международное и региональное сотрудничество. На заседаниях Форума представляются инвестиционные возможности федеральных округов Российской Федерации и государств-участников СНГ.
Фото: ТАСС.