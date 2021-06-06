Троих пострадавших в ДТП детей эвакуировали в Уфу

Троих детей, которые пострадали в серьезном ДТП в Федоровском районе Башкирии, эвакуировали на вертолете в Уфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Пострадавшая женщина и еще один ребёнок госпитализированы в ближайшую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. Им также оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, страшное ДТП произошло вчера, 5 июня, недалеко от деревни Батырово. 28-летний водитель "пятнадцатой" решил съездить в магазин в соседнем селе. С собой он взял 25-летнюю супругу, двоих детей и двоих племянников 10 и 11 лет. Мужчина не справился с рулевым управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и опрокинулась. В ходе проверки выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение.