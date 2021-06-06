25 соглашений на 122 млрд рублей: итоги ПМЭФ-2021 для Башкирии

Сенсацией назвали прорыв Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. По этому показателю республика впервые вошла в пятёрку лидеров среди регионов страны. Такой результат оценил и Президент России Владимир Путин, который выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Делегацию Башкортостана возглавил Радий Хабиров.

Десятки стран, тысячи участников, сотни журналистов. ПМЭФ стал самым крупным очным мероприятием с начала пандемии. В прошлом году его отменили из-за коронавируса, на этот раз решили провести с соблюдением строгих санитарных правил. Башкортостан, постоянный участник форума, вновь удивил гостей.

Мы – в пятерке лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестклимата. Даже в непростой пандемийный год экономика Башкортостана не сбавила обороты, а благодаря диалогу между властью и бизнесом, а также оказанным мерам поддержки, сделала сенсационный рывок, обойдя даже Московскую область.

Мы приняли три пакета мер по повышению устойчивости экономики общей стоимостью 46 млрд рублей. 55 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили реальную помощь в рамках реализации этих пакетов. Это особое доверие и уважение, которое закладывает, как мне кажется, хорошие перспективы на будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помогали не только деньгами. Снизили административные барьеры, в администрациях городов и районов еженедельно проводятся «Инвестчасы» и «Часы предпринимателей». Эффективно работают бизнес-шерифы, пример которых правительство планирует растиражировать по всей стране. В ходе пленарного заседания, которое провёл Президент России Владимир Путин отметил достижения Башкортостана.

Хочу поблагодарить субъекты Российской Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, как называется, паузы в этой работе, не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата. Вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и ХМАО. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды. Владимир Путин

С высоким инвестиционным рейтингом Башкортостан поздравил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров посетил стенд республики на Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с руководителем региона.

Конечно, молодцы! Работа была видна, многое было сделано руководством республики, чтобы попасть в пятерку. Инвестиционный рейтинг отражает и климат, и развитие республики. С этой точки зрения надеемся, что будет продолжение и хороший результат. Игорь Комаров, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе

Стенд Башкортостана, ставший одним из крупнейших на «Экспофоруме», являлся главной деловой площадкой региона. Именно здесь были подписаны большинство соглашений с партнерами республики, в том числе и с зарубежными. Компания «Ласселсбергер», выпускающая керамическую плитку, намерена инвестировать более 6 миллиардов рублей на расширение своего присутствия в Уфимском районе.

Соглашение поможет увеличить наш бизнес. Это выгодно для нас. Для Башкортостана появится более 270 рабочих мест. Йозеф Ласселсбергер, учредитель компании Lasselsberger

В особой экономической зоне «Алга» появится новый резидент. Венгерское предприятие Optimus Solar успешно защитило свои инвестиционные проекты на экспортном совете и намерено построить в Башкортостане завод по производству солнечных панелей.

Помимо производства солнечных панелей, мы также планируем построить солнечную электростанцию, которая будет производить энергию, что благотворно повлияет на возобновляемые источники энергии. И будет приносить доход и нам, и республике. Ласло Жэмбери, представитель учредительной компании Optimus Solar

Соглашения предусматривают инвестиции в основной капитал порядка 5,2 млрд. рублей. Это на два проекта. И в рамках этих проектов будут созданы порядка 120 новых рабочих мест. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Ещё одним резидентом особой экономической зоны «Алга» планирует стать предприятие «Кроношпан». Радий Хабиров подписал с руководством компании два инвестсоглашения на общую сумму 13 миллиардов рублей. Заинтересована в расширении орбиты сотрудничества с башкирскими заводами и госкорпорация «Роскосмос». Стороны договорились развивать высокотехнологичные производства «Салаватского химического завода», инновационную деятельность на территории республики и совместно выпускать импортозамещающую продукцию.

Этим соглашением мы реализуем нашу стратегию развития экономики, взаимодействие с крупными предприятиями, которые расположены на нашей территории. В данном случае эти предприятия в контуре «Роскосмоса». Мы этим соглашением переходим в режим работы постоянно действующей комиссии. С Дмитрием Олеговичем мы этот вопрос согласовали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас сотрудничество с республикой не сводится только к «Салаватскому химическому заводу», хотя это очень важно, мы недавно там были. Сотрудничество между «Роскосмосом» и Башкортостаном может быть направлено на взаимодействие в области науки. Потому что очень глубокая и серьезная наука есть у вас в республике. Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»

Более 11,5 млрд рублей предоставят Башкортостану банк ВТБ и российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Деньги направят на завершение строительства Восточного выезда из Уфы на трассу М5. Крупнейшее концессионное соглашение страны подписали Глава республики Радий Хабиров, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Объект протяженностью свыше 13 километров планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

На сегодняшний день мы уже вышли на ритм работы миллиард рублей в месяц. Естественно, такое финансовое подспорье поможет быстрее двигаться стройке. Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

С 2014 года 24 предприятия республики активно сотрудничают с «Газпромом». За это время компания приобрела у башкирских партнеров продукции и услуг на сумму почти в 18 миллиардов рублей. На полях Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров и председатель «Газпрома» Алексей Миллер подписали дорожную карту, по которой список Единого реестра материально-технических ресурсов, допущенных для использования на предприятии, может быть расширен. Обсуждали в Северной столице и улучшение экологической обстановки в регионе. Эффективному и рациональному использованию природных ресурсов будет способствовать подписанный документ между Башкортостаном и Росгеологией. А БСК инвестирует почти 28 миллиардов рублей в модернизацию производства и снижение экологических рисков. Всего же на Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан заключил 25 соглашений на 122 миллиарда рублей.

Нам удалось вновь показать, что мы действительно крутой регион. Вы видели, что сегодня мы впервые вошли в пятерку рейтинга АСИ как один из лучших регионов по созданию комфортной среды для роста бизнеса и инвестиций. Это отметил и президент, что, конечно, очень приятно и очень важно. Мы сделали хороший задел, мы уверенно смотрим в будущее, но впереди много работы. Все, что мы здесь наработали, теперь мы будет реализовать в виде заводов, фабрик, рабочих мест. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Башкортостан привлек не только инвесторов. Желание поближе узнать республику озвучил и заслуженный художник России Никас Сафронов. В ближайшее время в Уфе может открыться его персональная выставка с лучшими шедеврами, выставлявшимися по всему миру.