25 соглашений на 122 млрд рублей: итоги ПМЭФ-2021 для Башкирии

Сенсацией назвали прорыв Башкортостана в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. По этому показателю республика впервые вошла в пятёрку лидеров среди регионов страны. Такой результат оценил и Президент России Владимир Путин, который выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Делегацию Башкортостана возглавил Радий Хабиров.
Десятки стран, тысячи участников, сотни журналистов. ПМЭФ стал самым крупным очным мероприятием с начала пандемии. В прошлом году его отменили из-за коронавируса, на этот раз решили провести с соблюдением строгих санитарных правил. Башкортостан, постоянный участник форума, вновь удивил гостей.
Мы – в пятерке лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестклимата. Даже в непростой пандемийный год экономика Башкортостана не сбавила обороты, а благодаря диалогу между властью и бизнесом, а также оказанным мерам поддержки, сделала сенсационный рывок, обойдя даже Московскую область.
Помогали не только деньгами. Снизили административные барьеры, в администрациях городов и районов еженедельно проводятся «Инвестчасы» и «Часы предпринимателей». Эффективно работают бизнес-шерифы, пример которых правительство планирует растиражировать по всей стране. В ходе пленарного заседания, которое провёл Президент России Владимир Путин отметил достижения Башкортостана.
С высоким инвестиционным рейтингом Башкортостан поздравил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе. Игорь Комаров посетил стенд республики на Петербургском международном экономическом форуме, где встретился с руководителем региона.
Стенд Башкортостана, ставший одним из крупнейших на «Экспофоруме», являлся главной деловой площадкой региона. Именно здесь были подписаны большинство соглашений с партнерами республики, в том числе и с зарубежными. Компания «Ласселсбергер», выпускающая керамическую плитку, намерена инвестировать более 6 миллиардов рублей на расширение своего присутствия в Уфимском районе.
В особой экономической зоне «Алга» появится новый резидент. Венгерское предприятие Optimus Solar успешно защитило свои инвестиционные проекты на экспортном совете и намерено построить в Башкортостане завод по производству солнечных панелей.
Ещё одним резидентом особой экономической зоны «Алга» планирует стать предприятие «Кроношпан». Радий Хабиров подписал с руководством компании два инвестсоглашения на общую сумму 13 миллиардов рублей. Заинтересована в расширении орбиты сотрудничества с башкирскими заводами и госкорпорация «Роскосмос». Стороны договорились развивать высокотехнологичные производства «Салаватского химического завода», инновационную деятельность на территории республики и совместно выпускать импортозамещающую продукцию.
Более 11,5 млрд рублей предоставят Башкортостану банк ВТБ и российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Деньги направят на завершение строительства Восточного выезда из Уфы на трассу М5. Крупнейшее концессионное соглашение страны подписали Глава республики Радий Хабиров, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Объект протяженностью свыше 13 километров планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
С 2014 года 24 предприятия республики активно сотрудничают с «Газпромом». За это время компания приобрела у башкирских партнеров продукции и услуг на сумму почти в 18 миллиардов рублей. На полях Петербургского международного экономического форума Радий Хабиров и председатель «Газпрома» Алексей Миллер подписали дорожную карту, по которой список Единого реестра материально-технических ресурсов, допущенных для использования на предприятии, может быть расширен. Обсуждали в Северной столице и улучшение экологической обстановки в регионе. Эффективному и рациональному использованию природных ресурсов будет способствовать подписанный документ между Башкортостаном и Росгеологией. А БСК инвестирует почти 28 миллиардов рублей в модернизацию производства и снижение экологических рисков. Всего же на Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан заключил 25 соглашений на 122 миллиарда рублей.
Башкортостан привлек не только инвесторов. Желание поближе узнать республику озвучил и заслуженный художник России Никас Сафронов. В ближайшее время в Уфе может открыться его персональная выставка с лучшими шедеврами, выставлявшимися по всему миру.
Башкортостан успешно завершает свое участие в работе Петербургского международного экономического форума. Республика впервые попала в первую пятерку Национального рейтинга инвестклимата, а подписанные соглашения создадут в регионе не только новые предприятия, но и тысячи рабочих мест. Задача не только реализовать эти планы, но и увеличить потенциал региона к следующему году.