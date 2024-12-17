В Башкирии на ремонт «фонящих» дорог выделят до 9,5 млрд рублей

В Башкортостане Фонд «фонящих» дорог ежегодно должен увеличиваться на миллиард рублей, чтобы к 2030 году его объем достиг 9,5 млрд рублей. Соответствующее поручение Радий Хабиров дал в ходе ежегодного Послания Госсобранию республики. Руководитель региона подчеркнул, что транспортную инфраструктуру удается улучшать благодаря поддержке федерального центра.

Глава Республики отметил, что к концу года будет запущено движение по Шакшинскому мосту. Через полгода завершат капитальный ремонт исторического моста через реку Белую. Будут строить еще два — в Кузнецовском Затоне и в створе улицы Интернациональной. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года важно привлечь федеральное финансирование на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. В следующем году начнут ремонт трамвайных путей в южной части Уфы.