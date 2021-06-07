В Башкирии открылась смена детского лингвистического лагеря

В селе Красный Яр открыли смену детского лингвистического лагеря. Каждый день – тематический. В этом году за главную идею взяли Фольклориаду, которая пройдёт в Башкортостане.

Роль персонажей «Сказки о царе Салтане» школьники и школьницы примерили на себя буквально. Яркие костюмы, атрибуты старины, за декорациями спрятаны шпаргалки со словами произведений Александра Сергеевича Пушкина. Инсценировка отрывков – это часть программы лингвистического лагеря для школьников села Красный Яр.

Начинающие филологи – ученики 5, 6 и 7-х классов. А кто-то и вовсе уже начал писательскую карьеру. Илона Аминева сочиняет сказки и стихотворения.

Накануне весь мир отметил 222-летие классика русской литературы и День русского языка. Именно поэтому смену лингвистического лагеря открыли с этой темы.

В этом году этот лагерь посвящен Фольклориаде. К нам приедут представители разных стран, и каждый день лагеря будет посвящен отдельному народу, отдельной стране. Сегодня день был посвящен Пушкину, завтра у нас день Германии, а 16 июня будет квест, посвященный Салавату Юлаеву. Венера Фарганова, главный специалист русского историко-культурного центра «Красный Яр» в Уфимском районе

Каникулы начались, а школьники продолжают сидеть за партами. Сегодня урок русского языка и литературы, правда, без оценок. С детьми занимаются профильные учителя. Ежегодно школьники проводят совместную исследовательскую работу по изучению диалектов и старинных слов родного села.