В Уфе открылась футбольная школа

В Уфе открыли новую футбольную школу. Её запустили в рамках проекта «Астра – территория спорта». Он развивается уже пять лет. Включает в себя не только футбол, но и хоккей, фигурное катание и гимнастику.

Всего 14 видов спорта и 3,5 тысячи обучающихся. Подготовка нового направления заняла около двух месяцев. На сегодняшний день здесь тренируются уже 155 футболистов в возрасте от 4 до 12 лет. Ребята занимаются в трёх помещениях – это два паркета и газон в крытом манеже.