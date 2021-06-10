В Уфе ограничат движение транспорта в День города

12 июня в Уфе пройдут массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню России, 267-ой годовщине со дня рождения Салавата Юлаева и Дню города.

Мэрия города сообщает, что для водителей будет закрыт проезд на парковочные площадки перед Конгресс-холлом «Торатау» и общежитием БГМУ.

Ограничение будет введено с 22:00 11 июня до 24:00 12 июня перед Конгресс-холлом и с 14:00 11 июня до 10:30 12 июня перед БГМУ.