СК Башкирии расследует пожар, в котором погибли мужчина и его дочка

Сегодня, 10 июня, поздней ночью в Башкирии произошёл жуткий пожар. В огне погибли 42-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту страшной трагедии.

Фото №1 - СК Башкирии расследует пожар, в котором погибли мужчина и его дочка

Инцидент произошёл в селе Куезбашево Аургазинского района. В одном из частных домов вспыхнул пожар. Первой проснулась мать семейства, она разбудила мужа, который помог супруге и двум маленьким сыновьям покинуть горящий дом. После этого мужчина бросился на поиски 3-летней девочки, которая спряталась в другом конце дома, однако оба задохнулись, отравившись продуктами горения.

На теле несчастных были обнаружены следи обгорания наружных мягких тканей. Причину возгорания предстоит установить.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: МЧС по РБ. 

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