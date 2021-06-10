СК Башкирии расследует пожар, в котором погибли мужчина и его дочка

Сегодня, 10 июня, поздней ночью в Башкирии произошёл жуткий пожар. В огне погибли 42-летний мужчина и его 3-летняя дочка. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту страшной трагедии.

Инцидент произошёл в селе Куезбашево Аургазинского района. В одном из частных домов вспыхнул пожар. Первой проснулась мать семейства, она разбудила мужа, который помог супруге и двум маленьким сыновьям покинуть горящий дом. После этого мужчина бросился на поиски 3-летней девочки, которая спряталась в другом конце дома, однако оба задохнулись, отравившись продуктами горения.