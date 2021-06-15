Динар Гильмутдинов рассказал, что будет с электросамокатами в Уфе

Данный вид транспорта ещё не получил достаточное регулирование со стороны закона, однако по всей России фиксируются большое количество аварий с участием электросамокатов. Например, на праздничных выходных в Уфе двое парней на самокатах сбили пожилого мужчину, который получил тяжёлые травмы.

Динар Гильмутдинов, однако, отметил, что совсем отмену электросамокатов не поддерживает, так как это действительно удобный для города и современный вид транспорта. Но властям нужно разработать действующее административное регулирование, чтобы и у электросамокатчиков были правила. Также каждому муниципалитету нужно отдельно проработать вопрос с наличием велодорожек.