В Башкирии нашли детей, которые закидали камнями подростка-инвалида

В Салавате полиция установила личности несовершеннолетних, которые закидали камнями инвалида. Видео с издевательствами над подростком разошлось по соцсетям в минувшие выходные.
На кадрах видно, как дети задирают мальчика на качелях. Некоторое время парень не обращал внимания на своих обидчиков. Потом он встал и с трудом пошел в их сторону, однако догнать их не смог – мальчики убежали.
По тому, как двигался подросток, можно предположить, что у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом. История вызвала широкий общественный резонанс.
В МВД сообщили, что обидчикам 9 и 10 лет. Полиция проводит проверку.