Стали известны подробности гибели девочки и её отчима на озере в Башкирии

16 июня в селе Мерясово в Баймакском районе произошла жуткая трагедия. На озере Графское утонули 9-летняя девочка и её 30-летний отчим.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, мужчина решил научить падчерицу плавать. Однако в какой-то момент оба начали тонуть — всплыть мужчина и девочка уже не смогли. Тело девочки достали очевидцы, а мужчину нашли только через несколько часов водолазы.

Семья отдыхала на берегу, который не оборудован для купания. На месте, где погибла семья, имеются резкие перепады рельефа дна. По факту гибели мужчины и девочки организована доследственная проверка.