Где отдохнуть в Башкортостане: как найти удобный тур

На телеканале БСТ продолжается серия прямых эфиров совместно с Центром управления республикой, посвящённых туристическому сезону в 2021 году.

Как отдыхают дети в летних лагерях? Как выбрать подходящий тур в Башкортостане и что должны знать туристы о безопасности во время походов и сплавов? На эти и другие вопросы в студии ответят наши эксперты.

Как проходит первая смена в лагерях?

Отдыхом охвачены более 70 тысяч ребят. Несчастных случаев не зафиксировано. Через неделю закончится первая смена. Реализация путевок идет активно через сайт мирпутешествий.рф и через региональную программу. Подробнее о том, как работают обе программы, вы можете прочитать в наших прошлых материалах.

Можно ли вернуть кешбэк с путевок, которые приобрели до 25 мая?

Да. После смены родителю надо зайти на Госуслуги, выбрать вкладку “Вернуть стоимость путевки”, подать документы. Спустя некоторое время на карту “Мир” вернется 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Это возможно в том случае, если вы покупали путевку за полную стоимость и не пользовались региональными программами.

Какие ограничения будут в лагерях в следующие смены?

Одномоментные заполнения групп, полная изоляция детей до окончания смены, отмена массовых мероприятий и родительских дней, когда родственники могли посещать ребят. Однако родители смогут передать детям продукты питания.

Будут ли введены ковидные ограничения для туристов?

Нет. Туристы, которые приедут в Башкортостан, не будут испытывать ограничений. Единственное, что введут некоторые ограничения для ресторанов. Об этом будет сообщено в ближайшее время.

Какая обстановка на воде в Башкортостане?

На данный момент произошло 56 происшествий, в которых погибло 54 человека. В основном причина везде одна и та же – купание в необорудованных местах и употребление алкогольных напитков. Накануне в Баймакском районе пьяный отчим учил плавать ребенка, в итоге всё закончилось трагедией.

Что должно быть в рюкзаке у любого туриста?

В первую очередь необходима аптечка, в которой должны быть перевязочные материалы, пластыри, йод и необходимые лекарства. Также вам понадобятся фонарь и спички. С этого начинается ваша безопасность. В среднем рюкзак в полном снаряжении весит около 20-25 кг.

Как сделать костер, чтобы не поджечь лес и не погибнуть?

Вам необходимо выкопать площадку для костра в два раза больше, чем сам костер. При этом не стоит забывать, что палатку нужно ставить минимум за 8 метров от костра. Чтобы потушить костер, необходимо крупные бревна из огня поместить в воду, мелкие остатки залить водой, а в конце засыпать место костра грунтом.

Какой вид туризма популярен в Башкортостане?

Все больше развивается тренд на экотуризм. Туристы все больше путешествуют самостоятельно. Сами бронируют билеты, берут транспорт. Люди начали опасаться передвигаться в составе групп. Однако это не работает с небольшими группами: люди по-прежнему участвуют в сплавах, путешествуют по своей республике, чаще выезжают в туры выходного дня.

Что делать туристам на автодоме, если в Башкортостане негде отдохнуть людям на таком транспорте?

До конца этого года более 100 объектов придорожного сервиса будут приведены в соответствие требованиям туристов. Речь об оборудованных стоянках со всеми необходимыми функциями: душ, туалет, электричество, еда.

Если туроператор оказал некачественную услугу, как и куда жаловаться?

В течение 10 дней претензия должна быть рассмотрена поставщиком услуг. Если ответ потребителя не удовлетворяет, то потребитель может идти в суд. Обращаться с жалобами можно в Роспотребнадзор Башкортостана.

Участвуют ли частные отели в программе кешбэка?

В программе с 18 марта принимают участие туроператоры и отельеры. Более 140 операторов по России продают размещение в разных санаториях. Проверить отели и санатории можно при оформлении путевки на сайте мирпутешествий.рф.

В чем смысл особо охраняемых территорий в Башкортостане?

Одна из задач парков – создавать условия для отдыха граждан, вести научные исследования, сохранять виды. В этом году ситуация на таких территориях намного лучше, чем в прошлом. В Кандрыкуле, например, завезли более 350 тонн песка, появились новые пляжи. На площадках дежурят спасатели до самого позднего времени. Кроме того, активно закупаются новые биотуалеты – словом, всё, чтобы туристы почувствовали себя комфортно.

Когда в Башкортостане появится стратегия развития туризма?