Минздрав Башкирии рассказал, может ли человек с антителами получить медотвод от прививки

Глава Башкирии подписал указ о режиме повышенной готовности, по которому многими услугами можно будет воспользоваться только со справкой о вакцинации, с результатами ПЦР-теста или антителами.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин ответил на животрепещущий вопрос: может ли человек с антителами получить медотвод от прививки. По словам чиновника, наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.
В Минздраве пояснили, что основаниями для медотвода от вакцинации от COVID-19 могут быть:
— гиперчувствительность к компонентам препарата;
— тяжелые формы аллергических заболеваний;
— реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины;
— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения;
— иммунодефицит (первичный);
— злокачественные заболевания крови и новообразования (вакцинация возможна после консультации с лечащим врачом);
— беременность и период грудного вскармливания.
Также прививку не делают детям до 18 лет в связи с отсутствием данных до проведения клинических исследованиях.