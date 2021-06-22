В Уфе пропавший 18-летний парень найден мёртвым

Трагедией закончились поиски 18-летнего Дениса Ахмадеева из Уфы. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан».

Напомним, подросток перестал выходить на связь с близкими ещё 21 июня. Сегодня, 22 июня, утром Дениса начали искать волонтёры. К сожалению, молодой человек был найден мёртвым.