В Уфе пропавший 18-летний парень найден мёртвым

Трагедией закончились поиски 18-летнего Дениса Ахмадеева из Уфы. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан».

Фото №1 - В Уфе пропавший 18-летний парень найден мёртвым

Напомним, подросток перестал выходить на связь с близкими ещё 21 июня. Сегодня, 22 июня, утром Дениса начали искать волонтёры. К сожалению, молодой человек был найден мёртвым.

Волонтёры не раскрывают подробности трагического случая. Некоторые источники сообщают, что Денис пропал сразу после получения результатов ЕГЭ накануне.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким Дениса. 

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