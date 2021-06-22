В Уфе пропавший 18-летний парень найден мёртвым

Трагедией закончились поиски 18-летнего Дениса Ахмадеева из Уфы. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан».
Напомним, подросток перестал выходить на связь с близкими ещё 21 июня. Сегодня, 22 июня, утром Дениса начали искать волонтёры. К сожалению, молодой человек был найден мёртвым.
Волонтёры не раскрывают подробности трагического случая. Некоторые источники сообщают, что Денис пропал сразу после получения результатов ЕГЭ накануне.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье и близким Дениса.