Жителя Башкирии осудили на 20 лет за зверское убийство знакомого

38-летний житель Калтасинского района предстал перед судом по обвинению в зверском убийстве. Он до смерти забил своего товарища ради денег.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, 20 апреля в полицию Башкирии поступило сообщение о пропаже 29-летнего жителя села Калтасы. Вскоре тело несчастного было найдено в лесополосе.

Оказалось, молодой человек вернулся с вахты и попросил своего 38-летнего знакомого довезти его до дома. У мужчины при себе была крупная сумма денег – зарплата после вахты. Об этом знал его попутчик, который в один момент остановил машину у лесополосы недалеко от Мишкинского района, вытащил знакомого на улицу и жестоко избил. Он несколько раз ударил его обухом по голове, чем причинил парню смертельные травмы.

Преступник украл банковскую карту товарища, телефон, а потом скрылся. С чужого счёта мужчина снял 420 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд приговор обвиняемого к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников погибшего в размере 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.