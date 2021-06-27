Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 июля

В России с 1 июля вступают в силу ряд изменений. Новые пособия для беременных, повышение стоимости сигарет и бесплатное обследование для переболевших ковидом.
Беременные из малообеспеченных семей имеют право на получение новых пособий. Выплаты на будущего ребенка можно будет получать с месяца постановки на учет в консультации в первые 12 недель беременности. Размер пособия будет рассчитываться после оценки нуждаемости. Новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно смогут получать и родители-одиночки. Пособие распространяется и на детей-сирот. Его получит опекун или попечитель только в том случае, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Подробную информацию можно получить на сайте федерального Минтруда. А вот семьи, в которых родился ребенок с начала 2018 года, теперь смогут взять ипотеку под 6% годовых. Воспользоваться программой можно также и чтобы снизить ставки по ранее полученному кредиту. В тоже время базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках продлится на год. Максимальная ставка по ней не превысит 7%.
С начала месяца в стране вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. Общий рост, по оценкам специалистов, составит около 4%. В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что фактический размер индексации будет ниже – около 3,3 %.
С июля банки смогут переводить пенсии, ежемесячные соцвыплаты и выплаты из материнского капитала только на карту «Мир». Если карту данной системы получатель так и не оформит, то банк зачислит деньги на счет, не привязанный к ней. При отсутствии такого счета получатель должен в течение 10 рабочих дней со дня получения выплаты явиться в банк. Если гражданин в течение этого времени не выходит на связь, то выплата вернется обратно в Пенсионный фонд.
Сложнее станет регистрировать автомобили, на которые установлено нештатное оборудование. Поставить, например, лебедку или фаркоп можно будет только с согласия ГИБДД и после прохождения проверки в специализированных лабораториях. Любой же тюнинг, не оформленный автопроизводителем как заводской, будет считаться незаконным.
С 1 июля граждане, переболевшие коронавирусом, имеют право пройти углубленную диспансеризацию. Услуга будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми обследование смогут пройти те, кто перенес заболевание в тяжелой и средней формах.
Любителям подымить теперь придется платить больше. С 1 июля пачка сигарет будет стоить не менее 107 руб 78 копеек. По оценкам экспертов, средняя цена составит примерно 140 рублей. Также из продажи исчезнет немаркированный альтернативный табак. Это сигары, курительный табак им табак для кальяна.
Отныне все сведения о мерах соцподдержки и льготах жители страны смогут узнавать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Сведения об этом доступны на портале «Госуслуги» и по телефону. На базе Пенсионного фонда России будет работать Единый контакт-центр. Телефон пока работает в тестовом режиме: 8-(800)-2000-412.