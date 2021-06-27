Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 июля

Беременные из малообеспеченных семей имеют право на получение новых пособий. Выплаты на будущего ребенка можно будет получать с месяца постановки на учет в консультации в первые 12 недель беременности. Размер пособия будет рассчитываться после оценки нуждаемости. Новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно смогут получать и родители-одиночки. Пособие распространяется и на детей-сирот. Его получит опекун или попечитель только в том случае, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Подробную информацию можно получить на сайте федерального Минтруда. А вот семьи, в которых родился ребенок с начала 2018 года, теперь смогут взять ипотеку под 6% годовых. Воспользоваться программой можно также и чтобы снизить ставки по ранее полученному кредиту. В тоже время базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках продлится на год. Максимальная ставка по ней не превысит 7%.