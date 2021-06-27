В Башкирии прошла премьера документального фильма «Уфа – город-герой труда»

В Уфе прошла премьера кинокартины «Уфа – город-герой труда». Документальный фильм с элементами игрового кино рассказывает о жизни и работе уфимцев в тылу в годы Великой Отечественной войны. О том, как снималась картина и о тех, кто сражался за победу на трудовом фронте.

Сломаля грозоразрядник. Товарищ Андреев без защиты, со сломанной ногой карабкается на огромную высоту, чтобы починить деталь и дикторы смогли выйти в эфир с оперативными сводками с фронта. В эти минуты у репродукторов замирала вся страна. Их ждали и на поле боя и в тылу. Так что подвиги совершались не только под пролетающими пулями. В годы войны в Уфе работала радиовышка, осуществлявшая вещание на всю Европу. Знаменитая фраза «Говорит Москва» на самом деле звучала из Уфы.

Каждая минута фильма – часы кропотливой работы съемочной группы. Из 100 человек, участвующих в съемках, профессиональных актеров можно было пересчитать по пальцам одной руки. Записано много дублей. Не обошлось и без казусов.

В прошлом году президент России Владимир Путин своим Указом присвоил Уфе почетное звание города трудовой доблести и cлавы. Так и возникла идея для фильма. Это документальная картина с элементами игрового кино. Художественные зарисовки сняты по реальным фактам. Мало кто знает, что каждый четвертый советский танк был заправлен топливом из Башкортостана, и каждый третий боевой истребитель летал на двигателе, изготовленном в Уфе. А еще у нас в республике находились эвакогоспитали, куда привозили раненных красноармейцев.

Актеры настолько вжились в свои роли, что не просто играли образ, а буквально проживали жизни своих персонажей. Профессора сыграл преподаватель УГАТУ Михаил Бреслер, сторожа Шахова – уфимский фотограф Валерий Шахов, итальянского диктора – ресторатор Элио Каппиелло. По сути, многие сыграли сами себя и получилось у них это лучше, чем если бы в образ входили профессиональные актеры.

Выход фильма стал возможен благодаря выигранному гранту президента России – 500 тысяч рублей. Но этих денег не хватило. Съемочной группе большую помощь оказали представители органов власти и неравнодушные жители республики. Весь реквизит, задействованный в фильме, тоже собирали через знакомых, искали в музеях и театрах.

Кстати, за съемки никому не платили. У фильма просто не было на это бюджета. Но желающих принять участие все равно набралось немало. Показ картины организовали в кинотеатре «Родина». Одновременно шла трансляция и на видеохостинге Youtube. С этого момента кинолента находится в свободном доступе. Посмотреть ее может любой желающий.