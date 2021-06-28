В Башкирии расследуют аварию, в которой погибла молодая мама и пострадал её сын

Накануне, 27 июня, недалеко от озера Кандрыкуль на 1331 км трассы Самара-Уфа-Челябинск произошла смертельная авария . В ДТП погибла 32-летняя женщина, а её 12-летний сын серьёзно пострадал.

Известно, что семья переносила вещи к машине после отдыха у озера. Они переходили дорогу в неустановленном для этого месте, когда на маму и сына наехал 32-летний мужчина на УАЗ «Патриот». Авария произошла на глазах у отца семейства.