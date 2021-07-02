В Башкирии сыграли свадьбу 78-летняя невеста и 68-летний жених

В Башкирии провели ещё одну необычную свадьбу. 1 июля узами брака себя связали 78-летняя невеста и 68-летний жених. Свадебная церемония прошла доме-интернате для престарелых в селе Базгиево Шаранского района.

Известно, что 78-летняя Назиря Потаповна из Чишминского района живёт в доме престарелых с 2015 года. Её возлюбленный Фариз Шакиров приехал в интернат только в прошлом году из Туймазинского района.

Глава района Фидан Ишемгулов лично поздравил молодожёнов, а также вручил им памятные подарки.

Напомним, совсем недавно узами брака себя связали постояльцы дома-интерната в Октябрьском. Там поженились 72-летний Мунир Ханафеев и 33-летняя Эльвира Басырова.