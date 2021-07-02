В Башкирии появились подробности смерти 8-летнего мальчика в холодильнике

Следственный отдел Нефтекамска начал проверку чудовищной трагедии. 1 июля в селе Карманово, застряв в холодильнике, погиб 8-летний мальчик.

Фото №1 - В Башкирии появились подробности смерти 8-летнего мальчика в холодильнике

Известно, что ребёнок играл с сёстрами в прятки во дворе частного дома. Около шести часов вечера мальчик спрятался в старый советский холодильник марки «Мир», откуда потом не смог выбраться. Из-за жары и духоты ребёнок потерял сознание и не смог позвать на помощь.

Мальчика искали около семи часов. Лишь 2 июля около 01:20 тело несчастного было извлечено из холодильника – ребёнок задохнулся внутри.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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