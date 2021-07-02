В Башкирии появились подробности смерти 8-летнего мальчика в холодильнике

Следственный отдел Нефтекамска начал проверку чудовищной трагедии. 1 июля в селе Карманово, застряв в холодильнике, погиб 8-летний мальчик.
Известно, что ребёнок играл с сёстрами в прятки во дворе частного дома. Около шести часов вечера мальчик спрятался в старый советский холодильник марки «Мир», откуда потом не смог выбраться. Из-за жары и духоты ребёнок потерял сознание и не смог позвать на помощь.
Мальчика искали около семи часов. Лишь 2 июля около 01:20 тело несчастного было извлечено из холодильника – ребёнок задохнулся внутри.