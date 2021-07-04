На Фольклориаде министр культуры Башкирии получила от Венгрии необычный подарок

В Башкортостан съехались представители 36 стран мира в рамках VI Всемирной Фольклориады CIOFF. Делегация Венгрии подготовила для Башкирии необычный подарок.
Танцевальный коллектив «Кечкемет» подарил министру культуры республики флаг дружбы. Амина Шафикова поделилась фотографиями на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, венгры перед церемонией открытия Фольклориады в «Уфа-Арене» исполнили башкирскую народную песню «Карабай». Для этого гостям праздника пришлось учить башкирский язык.
Фото: instagram.com/amina_shafikova_official