На Фольклориаде министр культуры Башкирии получила от Венгрии необычный подарок

В Башкортостан съехались представители 36 стран мира в рамках VI Всемирной Фольклориады CIOFF. Делегация Венгрии подготовила для Башкирии необычный подарок.

Фото №1 - На Фольклориаде министр культуры Башкирии получила от Венгрии необычный подарок

Танцевальный коллектив «Кечкемет» подарил министру культуры республики флаг дружбы. Амина Шафикова поделилась фотографиями на своих страницах в социальных сетях.

Вот такой необычный подарок привёз ансамбль из Венгрии. Теперь у меня есть флаг дружбы с гербами Башкортостана и Венгрии, с фотографиями всех участников коллектива и их автографами.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Напомним, венгры перед церемонией открытия Фольклориады в «Уфа-Арене» исполнили башкирскую народную песню «Карабай». Для этого гостям праздника пришлось учить башкирский язык.

Фото: instagram.com/amina_shafikova_official

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