На Фольклориаде министр культуры Башкирии получила от Венгрии необычный подарок

Вот такой необычный подарок привёз ансамбль из Венгрии. Теперь у меня есть флаг дружбы с гербами Башкортостана и Венгрии, с фотографиями всех участников коллектива и их автографами.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан