В Башкирии нашли тело второй утонувшей девочки

Водолазы Башкирии извлекли из воды тело второй 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, 4 июля две 13-летние подружки отправились на велосипедах купаться в пруду возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района. Вскоре на берегу были найдены вещи девочек, но самих подростков нигде не было видно.

Местные жители нашли в воде тело одной из девочек. Поисками второго подростка занялись водолазы. Они извлекли тело несчастной из воды в 4 метрах от берега.

Место, на котором отдыхали девочки, было не оборудовано для купания. Тела несчастных переданы полиции.