О Фольклориаде в Уфе рассказали СМИ более 30 стран

В Башкирии проходит долгожданное событие – Всемирная Фольклориада. В мероприятии принимают участие гости из 37 стран. Конечно, зарубежные СМИ с интересом наблюдают за происходящим в Уфе.
Медиацентр, который отвечает за взаимодействие с иностранными журналистами, сообщает, что на связи с Уфой более 30 медиахолдингов. Среди них телевидение, сайты, газеты и даже радио. Фотографии и видео с Фольклориады имеют большой спрос у зарубежных СМИ. При этом большая часть изданий не англоговорящая – материалы выходят на испанском, итальянском, немецком, арабском и других языках мира.
По словам шеф-корреспондента немецкого телеканала Каролы Шнайдер, они хорошо знают Башкортостан, рады, что здесь будет выступать коллектив «Rossecker Bruck an der Mur» Folk Dance Team. Сеть индийских телеканалов «Zee TV» с филиалами в 40 странах мира пришли в полный восторг от рекорда мира, который вчера был поставлен в Башкортостане: представители 71 национальности из 57 стран мира создали Хоровод дружбы, и уже ночью наши коллеги из Индии забрали видео. Корреспондент итальянского телеканала RAI пожалел, что не смог приехать лично, но тоже ждет эксклюзивные репортажи о выступлении итальянцев в Башкортостане.
Продюсер в Бенине Элиот Джорджи из Управления радиовещания и телевидения Бенина перепутал часовые пояса и позвонил нашему журналисту глубокой ночью, так как, получив кадры с церемонии открытия Фольклориады в «Уфа-Арене», просто не смог сдержать эмоций: «It was so amazing that I had goosebumps all over my body! It was awesome! Олимпик шоу» («Это было так великолепно, что у меня мурашки побежали по всему телу! Полный отпад! Как Олимпиада почти»). Кроме этого, СМИ Бенина очень понравилась фотография нашего министра культуры Амины Шафиковой на фоне национальных ростовых кукол и масок Бенина, и они посвятили этому отдельный материал.
Огромный интерес Фольклориада вызывает и у музыкальных телеканалов по всему миру. Например, телеканал о тюркской музыке «ТЮРК-Телевижн», который вещает в 24 странах, тоже заинтересован в музыкальных историях Фольклориады.
Редактор газеты «La Razon» в Боливии Oscar Capriles, получая наше фото и видео с хоровода и рекорда мира, говорит: «I feel envy them, that's amazing!» («Я им завидую, это великолепно!»). Он был так впечатлен, что подстроил выпуск своей газеты к событиям Фольклориады.
— В рамках Фольклориады у нас работают английские райтеры, журналисты-международники, мы готовим материалы для СМИ почти в 30 странах мира. В какой-то момент журналисты из Камеруна, Бенина и Франции попросили готовить пресс-релизы на французском языке, а Боливия, Коста-Рика, Чили, Парагвай и Перу попросили отправлять им материалы на испанском. Мы оперативно усилили нашу команду специалистами в области разных языков. Например, в Палестину отправляем информацию на арабском языке. Мы почувствовали огромный интерес к нашей республике и со многими коллегами в других странах договорились, что будем сотрудничать дальше», — говорит руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.
Отдельно нужно отметить СМИ стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана. Они ждут, когда начнутся выступления их ансамблей в городах и районах Башкортостана, чтобы подготовить репортажи для своих новостных лент.