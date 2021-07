О Фольклориаде в Уфе рассказали СМИ более 30 стран

Продюсер в Бенине Элиот Джорджи из Управления радиовещания и телевидения Бенина перепутал часовые пояса и позвонил нашему журналисту глубокой ночью, так как, получив кадры с церемонии открытия Фольклориады в «Уфа-Арене», просто не смог сдержать эмоций: «It was so amazing that I had goosebumps all over my body! It was awesome! Олимпик шоу» («Это было так великолепно, что у меня мурашки побежали по всему телу! Полный отпад! Как Олимпиада почти»). Кроме этого, СМИ Бенина очень понравилась фотография нашего министра культуры Амины Шафиковой на фоне национальных ростовых кукол и масок Бенина, и они посвятили этому отдельный материал.