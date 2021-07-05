О Фольклориаде в Уфе рассказали СМИ более 30 стран

— В рамках Фольклориады у нас работают английские райтеры, журналисты-международники, мы готовим материалы для СМИ почти в 30 странах мира. В какой-то момент журналисты из Камеруна, Бенина и Франции попросили готовить пресс-релизы на французском языке, а Боливия, Коста-Рика, Чили, Парагвай и Перу попросили отправлять им материалы на испанском. Мы оперативно усилили нашу команду специалистами в области разных языков. Например, в Палестину отправляем информацию на арабском языке. Мы почувствовали огромный интерес к нашей республике и со многими коллегами в других странах договорились, что будем сотрудничать дальше», — говорит руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.