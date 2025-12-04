В Уфе гимназия №39 празднует 70-летие

Легендарной уфимской гимназии №39 исполнилось 70 лет. За годы существования она дала знания сотням тысяч учеников. Педагоги школы воспитали врачей, учёных, политиков, актёров, инженеров. И они не забывают свою альма-матер. Почему и спустя десятилетия выпускники гимназии возвращаются в родные стены?

Мустай Карим был частым гостем в гимназии. И ученики, уже выпускники, успели при его жизни поставить на школьной сцене спектакль по его произведению. Уроки литературы здесь часто выходят за рамки кабинетов, чтобы дети не просто узнали что-то новое, а прочувствовали, говорит педагог Римма Рафисовна. Стать преподавателем литературы её в свое время вдохновила учительница всё той же 39-й гимназии.

Когда идешь по школе, как будто киноплёнка отматывается, и чувствуешь себя в какие-то моменты той самой девчонкой, которая пришла сюда учиться. Здесь вся жизнь прошла. Римма Пшоник, учитель русского языка и литературы гимназии №39 им. А.Ш. Файзуллина

За её плечами четыре десятка лет работы. За это время в этой же гимназии успели выпуститься её дочери и внучка.

Это своего рода летопись школы: достижения гимназии, статьи учеников и учителей. И традиция выпускать такие тома длится уже почти 25 лет. Наследие – это то, к чему в гимназии относятся с особым трепетом. Школа открылась в 1955 году. Первым директором был молодой и амбициозный Агзам Шакирович Файзуллин. Во многом благодаря его запалу энергии, а также педагогов, родителей и учеников гимназия окрепла.

А сейчас это место, которое совмещает в себе традиции и современные подходы. Здание школы стало больше, кабинеты специально обустроены под каждый предмет. Дети изучают китайский, немецкий, французский, английский. Четвероклассники порассуждали, за что же любят свою школу.

И после выпуска связь со школой ученики не теряют, даже если жизнь раскидала по городам.

70 лет – это повод собраться всем вновь под одной крышей. Родители, педагоги – те, кто ещё работает, и те, кто вышел на заслуженный отдых, и ученики, которых они помнят ещё детьми.