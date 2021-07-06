Глава Башкирии объявил «войну» нелегальным такси после ДТП с шестью погибшими

2 июля на трассе М-7 произошла жуткая авария. На дороге столкнулись две легковушки и два большегруза. Одну из машин охватило огнём – погибли 6 человек, в числе которых была беременная женщина.

Фото №1 - Глава Башкирии объявил «войну» нелегальным такси после ДТП с шестью погибшими

Глава Башкирии немедленно отреагировал на трагедию. Радий Хабиров поручил оказать необходимую помощь семьям погибших. Вскоре правоохранительные органы установили, что в ДТП погибли пассажиры «Лады Ларгус», которая совершала нелегальную перевозку людей.

В ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 6 июля, Радий Хабиров отметил, что такие страшные аварии с участием нелегальных перевозчиков происходят не первый раз, и с этим нужно бороться.

Они ту нишу занимают, которую мы не можем занять через «Башавтотранс» и других. Но, тем не менее, с ними надо работать. Значит, останавливать, смотреть, проверять и так далее. Да, будем создавать для них неудобства. Потому что они убивают людей, по сути.

Радий Хабиров, глава Башкирии 
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