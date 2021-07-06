Глава Башкирии объявил «войну» нелегальным такси после ДТП с шестью погибшими

Они ту нишу занимают, которую мы не можем занять через «Башавтотранс» и других. Но, тем не менее, с ними надо работать. Значит, останавливать, смотреть, проверять и так далее. Да, будем создавать для них неудобства. Потому что они убивают людей, по сути.

Радий Хабиров, глава Башкирии