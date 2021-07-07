В Башкирии работники торговых сетей проходят вакцинацию от коронавируса

В Башкирии активно продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Напомним, к концу недели в республику поступит более 30 тысяч доз вакцины «КовиВак».

Сейчас руководители торговых сетей организуют вакцинацию сотрудников. Многие представители торговли организовывают пункты вакцинации прямо на рабочем месте. Руководители стимулируют сотрудников к вакцинации дополнительными днями к отпуску или разовыми денежными выплатами.