В Башкирии работники торговых сетей проходят вакцинацию от коронавируса

В Башкирии активно продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Напомним, к концу недели в республику поступит более 30 тысяч доз вакцины «КовиВак».
Сейчас руководители торговых сетей организуют вакцинацию сотрудников. Многие представители торговли организовывают пункты вакцинации прямо на рабочем месте. Руководители стимулируют сотрудников к вакцинации дополнительными днями к отпуску или разовыми денежными выплатами.
Такая прививочная кампания проходит и на крупных предприятиях Башкирии. При этом первым компонентом вакцины привито уже более 640 тысяч человек.