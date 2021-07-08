В Башкирии 20-летних парней отправили за решётку на 18 лет

Два 20-летних парня из Зианчуринского района были осуждены на длительный срок лишения свободы за жестокое убийство . Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре 2020 года парни выпивали с двумя знакомыми односельчанами. Между ними и старшими товарищами возникла ссора, во время которой они избили сельчан. Чтобы пострадавшие не обратились в полицию, парни убили мужчин металлической трубой. От полученных травм они скончались на месте происшествия. Тела обвиняемые вывезли в лес, а трубу просто выбросили.