Стали известны подробности массовой аварии с фурой в Башкирии

Накануне, 10 июля, на 1521 км трассы Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе произошла массовая авария. В ДТП погиб один человек, а пострадали трое.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 33-летняя уроженка ХМАО за рулём «Тойоты Чансер» допустила столкновение со встречным большегрузом. Фура от удара опрокинулась на две встречные легковушки – «Ладу Гранта», за рулём которого находился 41-летний житель Салаватского района, и «Шкоду Октавия» под управлением 46-летнего жителя Уфы.

В аварии погиб 35-летний муж владелицы «Тойоты», который сидел на пассажирском сидении. Также госпитализированы сама водительница и пассажирки «Шкоды» 44 и 36 лет.