Обмеление рек и нехватка урожая: к чему может привести засуха в Башкирии

С таким явлением даже опытные аграрии сталкиваются впервые. Когда на носу стоит уборка урожая, а на поле только появляются первые всходы. Горох, как и другие культуры, в Илишевском районе не уродился. Некоторые семена так и лежат в поле. Ну а те, которые все же проросли, не сильно исправят ситуацию.

Агрономы уже подсчитали, что с этого поля средняя урожайность ожидается не больше 5 центнеров с гектара. В то время как в прошлом году было как минимум в семь раз больше.

Испытанием этот год оказался и для одной из самых неприхотливых культур. Заросли кукурузы в соседнем поле чересчур редкие. Кто-то может и пошутит, что ветки просто выдерживают социальную дистанцию, но фермерам совсем не до смеха.

Если дальше так будет, то кукуруза где-то метр будет. Надеемся, что дожди все же пойдут и хотя бы кормовая база у нас будет. А по зерновым в том году мы заезжали на косовицу в конце июля, а в этом году мы уже с 8 июля косим горох, скоро уже озимую надо. Искандер Авзалов, главный агроном СПК им. Куйбышева

У каждой культуры есть основные фазы роста, за время которых они набирают необходимую массу и питательные вещества. Сейчас опасно ждать, что растения успеют добрать недостающее. Посевы могут попросту сгореть на солнце. А потому фермеры уже приступают к вынужденной ранней уборке.

Раньше с гектара можно было бункер набрать, а сейчас с 5 гектаров. Денис Сухоруков, механизатор

Чтобы жатка захватила колоски, механизаторам приходится чуть ли не выбривать землю. Борьба идет за каждое зернышко. Уже очевидно, что на будущий год будет дефицит семян. Ведь в числе пострадавших от засухи и крупнейшие семеноводческие хозяйства, реализующие посевной материал не только по всей республики, но и в другие регионы.

В этом году гораздо меньше будет – в 2-3 раза меньше, чем в прошлом году. Если соберем где-то 15 центнеров, это уже будет хорошо. Пшеницы будет дефицит, наверное, ячмень вроде хорошо, гречихи не будет. Ильдар Ялалов, руководитель семеноводческого хозяйства

Засуха, кстати, позволит проверить экспериментальные сорта на прочность. Для этого есть специальное демонстрационное поле, куда различные культуры высаживаются в течение трех лет, уже затем либо отсеиваются, либо разводятся в других хозяйствах.

А ведь прогнозы на этот год были более чем оптимистичные. Фермер Гилемьян Гайнетдинов рассчитывал запустить только что построенную зерносушилку. Мужчина даже продал собственную иномарку, чтобы закупить балки для строительства дополнительного зернохранилища. Казалось, предусмотрел все, кроме капризов погоды.

В этом году очень много вложили денег, очень много удобрений, гербицидов купили, стимуляторов роста. Все это применили, но погода свое дело делает, в связи с засухой столько урожая не соберем. Гилемьян Гайнетдинов, глава крестьянско-фермерского хозяйства

С мая дождей практически не было. Всходы более-менее появились там, где еще осталась почвенная влага, а в иных местах и вовсе земля покрылась трещинами.

Это поле – наглядный пример того, как осадки могут повлиять на урожай. Еще в конце мая здесь на площади в 160 га засеяли гречиху. Фермеры уже думали, что потеряли весь урожай, но буквально неделю назад прошелся первый дождь и начали появляться всходы Обеспокоены и простые крестьяне: чем кормить домашний скот? Летом коровы на пастбищах. Однако травы нынче немного. К тому же она и так полусухая.

Соломы нет, поля желтые. Засуха за 10 лет самая тяжелая. Молюсь, конечно, жду, но сейчас уже бесполезно. Сагит Муллахметов, житель деревни Новомедведево

Вот ее уже можно собирать. Когда сена много, надо два дня ждать, чтобы сохло, а в этом году урожая мало, уже на следующий день можно собирать. Т.е. вчера скосили, сегодня уже можно собирать. Рамиль Нигматов, фермер

В среднем по республике травостой первого укоса на 50-60% меньше среднемноголетних значений. Стоимость рулона сена уже подорожала. Особенно в Зауралье, где укос еще даже не начался. Фермеры пытаются договориться с хозяйствами из других районов о поставках.

Готовы привозить сено из Краснокамского, Архангельского районов. Один рулон стоит от 500 до 1000 рублей. Допустим, мы покупаем 20 рулонов. Самой дорогой выйдет перевозка. Нажип Хасанов, главный агроном Баймакского района

Засуха в южных районах – явление типичное год от года. Но даже там 2021-й назвали особенно жарким.

Овес покупал неделю тому назад, тонна с чем-то. Этого жеребятам хватит на месяц, наверное. В прошлом году я за 300 рублей покупал, а сейчас почти 650 рублей. Исмагил Гибадуллин, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Под корма идет даже то, что раньше закапывали в почву как сидеральные удобрения. В этом хозяйстве Чишминского района, например, начали убирать донник. Под сопровождение стаи соколов, которые из-за жары ищут пищу на только что скошенной комбайном территории.

Отчасти спасти ситуацию помогла бы мелиорация, т.е. увлажнение земли с помощью специальных устройств. В республике есть 175 оросительных систем, правда, еще с советских времен. Оборудование на них изношено на 90 процентов. Да и пользоваться ими невыгодно – полив водой одного поля обойдется в несколько сотен тысяч рублей.

Как-то в прошлом году на 100 гектаров нам что-то предлагали – 00 тысяч, но я не тяну такую сумму. Крестьянским хозяйствам тяжеловато, скажем так. Рано или поздно мы к этому придем, но сегодня пока так. Буляк Аптиков, управляющий крестьянско-фермерским хозяйством

Со следующего года в регионе намерены развивать мелиорацию. Обещают, что система станет более мобильной и эффективной, а затраты на создание будут компенсировать из бюджета. Но в любом случае на каждом поле организовать полив невозможно.

Аномальная жара не лучшим образом сказалась и на республиканских водоемах. Реки обмелели. Гидрологи проводят параллель со схожим 2010 годом. Пока не бьют тревогу – предупреждают. Запасы в водохранилищах сокращаются.

Чтобы элементарно не было перебоя с питьевой водой, сбросы на гидроузлах увеличили. И вот тут есть риск понижения уровня до критически низких отметок. При наихудшем сценарии может быть ограничен водозабор для некоторых предприятий, впрочем, специалисты делают все, чтоб этого не допустить.

Мы получили крайне неблагоприятный прогноз от гидромета по погодным условиям и ожидаемым уровням рек, который соизмерим с 10-12-м годами. Т.е. мы ждем повторения той ситуации. Мы на сегодня поддерживаем сбросные расходы в тех параметрах, которые обеспечивают гарантированное устойчивое водоснабжение населенных городов и крупных предприятий, но с возможной экономией водных ресурсов в водохранилищах. Виталий Тюр, заместитель руководителя Камского бассейнового водного управления, начальник отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан

Как будут складываться долгосрочные прогнозы – в гидромете сказать не могут. Все-таки погода непредсказуема. Тем более, что на этот год изначально не было таких негативных прогнозов относительно засушливости. Впрочем, сказался не только палящий зной, но и не слишком снежная зима и промерзшая почва.

Земля была промерзшей сильно, поэтому снег не мог растаять. Снеговая вода не вся ушла в землю, поэтому у нас и затопление было. Промерзание почвы было сильным. Вегетация началась очень рано. Произошло иссушение почвы очень быстро. Эльвира Зарипова, начальник отдела агрометеорологии Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Засуха способствовала появлению в южных районах саранчи, которая в некоторых хозяйствах сгубила и без того скудные остатки урожая.

Сейчас уже очевидно, что многим хозяйствам придется организовывать подвоз кормов из других районов и регионов. То же, по всей видимости, коснется и зерна. В этом году урожай будет не больше 2 млн тонн при ожидаемых 5 млн. Соответственно, аграрии прогнозируют рост закупочных цен.

Мы ждем, что зерно третьего класса будет 22 тысячи, вместо 15 тысяч за тонну. Гречка будет на уровне 50 тысяч за тонну, масличные, рапс, подсолнечник – на уровне 60 тысяч и выше. То есть основные наши культуры, которые мы ежедневно употребляем, они, я думаю, подрастут в цене значительно. Сергей Пискарев, главный агроном Илишевского района