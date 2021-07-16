В Башкирии подозреваемого во взяточничестве полицейского заключили под стражу

Калининский районный суд Уфы рассмотрел прошение следователей заключить под стражу начальника отдела полиции Иглинского района Ирека Халикова. Его подозревают во взяточничестве.

Напомним, полицейский был задержан с поличным при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей от предпринимателя, который попросил не возбуждать уголовное дело в отношении него.

Суд принял решение заключить 42-летнего полицейского в СИЗО до 12 сентября. Также проводится служебная проверка, выясняется причастность мужчины к аналогичным преступления. Решается вопрос об увольнении сотрудника из правоохранительных органов.