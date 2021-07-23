В Башкирии завершили расследование жуткого убийства 100-летнего ветерана

В Башкирии завершено расследование жуткого преступления. В селе Леуза был убит 100-летний Иван Несмеянов. В убийстве оказались замешаны бывшие сотрудники ФСИН.

41-летний житель Кигинского района и его 33-летний товарищ из Челябинской области прознали, что пенсионер хранит у себя крупную сумму денег. В июле 2020 года ночью они ворвались в дом ветерана, связали его, жестоко избили, ударили ножом и бутылкой из-под шампанского. Они вынесли из дома 2,4 млн рублей и скрылись. Деньги подозреваемые поделили пополам.

Было проведено 40 судебных экспертиз, проверено около 300 лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Подозреваемых в убийстве не могли установить два месяца. Однако благодаря грамотным действиям следователей удалось доказать причастность двух мужчин к убийству.