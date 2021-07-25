Советскую площадь в Уфе могут сделать пешеходной

В Уфе Советская площадь и прилегающая к ней территория может стать пешеходной. По выходным дням.  Проработать возможность ограничить движение транспорта поручил Радий Хабиров. К 1 сентября основные этапы благоустройства исторического центра Уфы должны быть завершены. Осенью планируется открытие после масштабной реконструкции еще одной зоны отдыха в Уфе – парка «Кашкадан».

Осмотр реконструированной улицы Советской глава Башкортостана начал с площади перед главным корпусом Башкирского государственного педагогического университета. В День знаний студенты ее не узнают: здесь появился амфитеатр – сидения для зрителей, которым будет удобнее наблюдать за мероприятиями. Проезжая часть для автомобилей стала уже, а для пешеходов – шире. Также установили современные скамейки прямо под деревьями.

Своими впечатлениями с главой республики поделились и местные жители. На выбор им представили несколько видов деревьев, и они решили, чтобы здесь высадили клены. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, но, как сказал Радий Хабиров, их услышали и убрали только гнилые и старые липы.

Фото №1 - Советскую площадь в Уфе могут сделать пешеходной

Также руководитель региона осмотрел сквер перед музыкальной школой №1 и Советскую площадь. Как сказал Радий Хабиров, стиль и дух уже сформировались, скверы стали правильно оформленными. Проведена работа с коммуникациями, построены ливневки, установлены светильники и скамейки – получилась современная зона отдыха. В будущем здесь появится памятник легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.

– А что с памятником Минигали Шаймуратову? – Работаем. Мы уже выбрали памятник со скульптором Салаватом Щербаковым. Работа останавливается, потому что мы решили памятник украсить колоннадой, ведутся проектные работы по этой колоннаде. Он существенно удорожает, но и существенно украсит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Сегодня мы открываем улицу, первый шаг для этой части города, уже вторым этапом будет Советская площадь. Мы знаем, что это большие преобразования, серьезный и смелый ход. Освободить город и территорию от парковок. Отдать ее горожанам и жителям.

Ольга Сарапулова, заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы
Фото №2 - Советскую площадь в Уфе могут сделать пешеходной

Также глава Башкортостана провел совещание по благоустройству территории уфимского парка «Кашкадан», который реконструируют с 2019 года. Строители вычистили и углубили озеро Кашкадан, проложили ливневую канализацию, озеленили территорию вокруг. По периметру водоема установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центре озера заработает светомузыкальный фонтан.

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В конечном выражении чашу сделали, вокруг, как мы договорились, с выводами, с пирсами, с поручнями красивыми, вот это все мы делаем. И вот я хочу, чтобы на пирсах горели огни, чтобы было красиво. Потому что когда сверху смотришь и ночью это горит, то это очень красиво.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это будет знаковый объект для всего города. Он будет сопоставим с Набережной, которая стоит на реке Белой. Это будет совершенно замечательное озеро с хорошей набережной и хорошей прогулочной зоной, со множеством спортивных объектов, объектов питания. Сегодня там работает около 70 человек. Мы идем в сроках и в том режиме, который запланировали. 

Сергей Греков, глава администрации г. Уфы

Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров поручил завершить работы до 11 октября текущего года. Также глава Башкортостана отметил, что необходимо создать условия для реализации предпринимательских инициатив.

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