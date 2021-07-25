Советскую площадь в Уфе могут сделать пешеходной

В конечном выражении чашу сделали, вокруг, как мы договорились, с выводами, с пирсами, с поручнями красивыми, вот это все мы делаем. И вот я хочу, чтобы на пирсах горели огни, чтобы было красиво. Потому что когда сверху смотришь и ночью это горит, то это очень красиво.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан