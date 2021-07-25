Советскую площадь в Уфе могут сделать пешеходной

В Уфе Советская площадь и прилегающая к ней территория может стать пешеходной. По выходным дням. Проработать возможность ограничить движение транспорта поручил Радий Хабиров. К 1 сентября основные этапы благоустройства исторического центра Уфы должны быть завершены. Осенью планируется открытие после масштабной реконструкции еще одной зоны отдыха в Уфе – парка «Кашкадан».
Осмотр реконструированной улицы Советской глава Башкортостана начал с площади перед главным корпусом Башкирского государственного педагогического университета. В День знаний студенты ее не узнают: здесь появился амфитеатр – сидения для зрителей, которым будет удобнее наблюдать за мероприятиями. Проезжая часть для автомобилей стала уже, а для пешеходов – шире. Также установили современные скамейки прямо под деревьями.
Своими впечатлениями с главой республики поделились и местные жители. На выбор им представили несколько видов деревьев, и они решили, чтобы здесь высадили клены. В первоначальном проекте старые деревья должны были срубить и заменить их на новые. Жители были категорически против этого, но, как сказал Радий Хабиров, их услышали и убрали только гнилые и старые липы.
Также руководитель региона осмотрел сквер перед музыкальной школой №1 и Советскую площадь. Как сказал Радий Хабиров, стиль и дух уже сформировались, скверы стали правильно оформленными. Проведена работа с коммуникациями, построены ливневки, установлены светильники и скамейки – получилась современная зона отдыха. В будущем здесь появится памятник легендарному комдиву 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.
Также глава Башкортостана провел совещание по благоустройству территории уфимского парка «Кашкадан», который реконструируют с 2019 года. Строители вычистили и углубили озеро Кашкадан, проложили ливневую канализацию, озеленили территорию вокруг. По периметру водоема установят пирсы с причалом для лодок, зонами отдыха и площадкой для рыбной ловли. Также на берегу появится песчаный пляж, а в центре озера заработает светомузыкальный фонтан.
Напомним, ранее руководитель республики Радий Хабиров поручил завершить работы до 11 октября текущего года. Также глава Башкортостана отметил, что необходимо создать условия для реализации предпринимательских инициатив.