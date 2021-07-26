В Уфе полицейских, которые подбрасывали наркотики, заключили под стражу

В Уфе вынесли меру пресечения начальнику и двум сотрудникам отделения МВД по контролю за оборотом наркотиков. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и сбыте наркотических средств.

Ради продвижения по службе молодые полицейские в августе 2020 года задержали женщину, которой подкинули наркотики. Под угрозой они заставили уфимку спрятать пакетик с запрещёнными веществами в своей сумке. После его изъяли в присутствии понятых при досмотре, а на женщину завели уголовное дело.

Однако преступный факт был установлен Управлением ФСБ России по Башкирии. Обвиняемые свою вину не признают. При этом ранее сообщалось, что ещё двое полицейских были задержаны по подозрению в этом же преступлении.