В Башкирии ещё 8 человек скончались от коронавируса

Так, в Башкирии за последние сутки было выявлено ещё 258 случаев заражения кронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло 47 479. С выздоровлением выписали 282 пациентов, а за всё время – 43 744. Скончались ещё 8 человек за сутки, что является антирекордом за всё время пандемии. Общее количество летальных случаев достигло 748.