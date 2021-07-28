Стало известно состояние мужчин, которые отравились «фанфуриками» в Башкирии

Жители Салавата рассказали, что перед подъездом дома по улице Калинина компания мужчин отравилась неизвестной жидкостью. Расследованием произошедшего занялся следственный комитет Башкирии – возбуждено уголовное дело.

Фото №1 - Стало известно состояние мужчин, которые отравились «фанфуриками» в Башкирии

26 июля около пяти часов вечера компания из семи человек выпивала на скамейке перед домом. В один момент все отдыхающие упали в бессознательном состоянии. Очевидцы вызвали скорую помощь – всех собутыльников оперативно госпитализировали.

Сейчас мужчинам от 36 до 60 лет оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Скорее всего, мужчины пили суррогатный алкоголь – «фанфурики».

В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лица, реализовавшего пострадавшим указанную жидкость, проведен осмотр места происшествия, изъяты сосуды с жидкостью, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лица, осуществляющему производство и сбыт товаров, не отвечающим требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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