Стало известно состояние мужчин, которые отравились «фанфуриками» в Башкирии

В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления лица, реализовавшего пострадавшим указанную жидкость, проведен осмотр места происшествия, изъяты сосуды с жидкостью, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. В ходе расследования действиям лица, осуществляющему производство и сбыт товаров, не отвечающим требованиями безопасности жизни и здоровья потребителей, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ