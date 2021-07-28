Стало известно состояние мужчин, которые отравились «фанфуриками» в Башкирии

Жители Салавата рассказали, что перед подъездом дома по улице Калинина компания мужчин отравилась неизвестной жидкостью. Расследованием произошедшего занялся следственный комитет Башкирии – возбуждено уголовное дело.
26 июля около пяти часов вечера компания из семи человек выпивала на скамейке перед домом. В один момент все отдыхающие упали в бессознательном состоянии. Очевидцы вызвали скорую помощь – всех собутыльников оперативно госпитализировали.
Сейчас мужчинам от 36 до 60 лет оказывается медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Скорее всего, мужчины пили суррогатный алкоголь – «фанфурики».
Фото: СК РФ по РБ.