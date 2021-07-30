Под Уфой вновь загорелся мусорный полигон

В посёлке Новые Черкассы вновь огнём охватило полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Фото №1 - Под Уфой вновь загорелся мусорный полигон

Известно, что площадь пожара составила 150 кв.м. На площади 50 кв.м. тлеет резина. С пожаром борются 3 пожарные машины, 4 единицы спецтехники, 4 поливомоечные машины.

На данный момент возгорание локализовано. Открытые очаги возгорания были ликвидированы ближе к шести часов утра. Причины произошедшего уточняются.

Напомним, за последние три месяца это уже третий пожар на мусорном полигоне. При этом жалобы уфимцев на химический запах в воздухе продолжают поступать.

Фото: администрация г. Уфы. 

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