Под Уфой вновь загорелся мусорный полигон

В посёлке Новые Черкассы вновь огнём охватило полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.
Известно, что площадь пожара составила 150 кв.м. На площади 50 кв.м. тлеет резина. С пожаром борются 3 пожарные машины, 4 единицы спецтехники, 4 поливомоечные машины.
На данный момент возгорание локализовано. Открытые очаги возгорания были ликвидированы ближе к шести часов утра. Причины произошедшего уточняются.
Напомним, за последние три месяца это уже третий пожар на мусорном полигоне. При этом жалобы уфимцев на химический запах в воздухе продолжают поступать.
Фото: администрация г. Уфы.