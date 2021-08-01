В Башкирии расследуют смерть 16-летней девочки под колёсами авто

Следственный комитет Башкирии запросил у прокурора Белебеевского района передать уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка.
Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в Белебее на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной 36-летний местный житель на «Лада Ларгус» сбил 16-летнюю девочку. Пострадавшую экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Всю ночь врачи боролись за жизнь девочки. Но, к сожалению, к утру она скончалась. Теперь расследованием трагедии займется региональный следком.
Фото: ГИБДД РБ.