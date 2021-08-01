В Башкирии расследуют смерть 16-летней девочки под колёсами авто

Напомним, в ночь с 30 на 31 июля в Белебее на перекрестке улиц Ленина и Интернациональной 36-летний местный житель на «Лада Ларгус» сбил 16-летнюю девочку. Пострадавшую экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами.