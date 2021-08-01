В Башкирию вернулась олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина

В Уфу вернулась олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире 28-летняя Аделина Загидуллина. В аэропорту спортсменку встретили праздничными плакатами, цветами и поздравлениями.
Аделину встретили руководство Министерства спорта Башкирии, тренеры, спортсмены, близкие и, конечно, многочисленные поклонники.
29 июля спортсменке из Уфы в составе российской сборной удалось завоевать золото на Олимпиаде. Рапиристкам удалось обыграть сборную Франции. Ранее золото в данном виде спорта получали лишь мужчины.
Справка: Аделина Загидуллина — двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (тоже 2016, 2019) в командном первенстве, победитель и бронзовый призер I Европейских игр. Заслуженный мастер спорта России. Первый тренер - Шагаева Ольга Михайловна. Аделина отобралась на Олимпийские игры, планово пройдя все этапы отборы.
Фото: ИА Башинформ.