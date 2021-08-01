В Башкирию вернулась олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина

Справка: Аделина Загидуллина — двукратная чемпионка мира (2016, 2019) и Европы (тоже 2016, 2019) в командном первенстве, победитель и бронзовый призер I Европейских игр. Заслуженный мастер спорта России. Первый тренер - Шагаева Ольга Михайловна. Аделина отобралась на Олимпийские игры, планово пройдя все этапы отборы.