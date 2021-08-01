В Уфе наградили работников сферы железнодорожного транспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. Как подчеркнул руководитель республики, Куйбышевская железная дорога является важной транспортной артерией России. Она доставляет десятки миллионов тонн грузов, обеспечивает работу ключевых отраслей экономики, помогает людям в комфортных условиях добраться до пункта назначения. В Уфе прошло награждение работников сферы железнодорожного транспорта. Церемония приурочена к их профессиональному празднику. Высокую оценку своей работы получили более десятка человек.

Начальник Куйбышевской железной дороги поздравляет сотрудников с профессиональным праздником. Сегодня все слова только для них. Проводники, машинисты, инженеры, диспетчеры. Большая команда, где у каждого своя задача. Ведь железная дорога – это не только пассажирские рейсы, но и перевозка грузов. Оксана Юрьевна уже 29 лет в сфере ж/д транспорта. Работает с клиентурой в департаменте грузовых перевозок.

В рейсы мы, конечно, не ходим, но занимаемся очень ответственной работой, то есть мы собираем доходы для ООО «РЖД». Оксана Исхакова, начальник Агентства фирменного транспортного обслуживания Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания

Награда за упорный труд. Общение с людьми – главный принцип работы сотрудников транспортной сферы.

Это, наверное, какой-то шаг, продвижение вперед, то есть на этом останавливаться не собираюсь, буду идти дальше, достигать успехов в своей работе. Ильмир Исмагилов, ведущий специалист по охране труда Уфимской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры

Владимир Максименко начинал работать помощником машиниста. О своей работе говорит с увлеченностью и блеском в глазах. И это не удивительно – любимому делу он отдал 25 лет.

Конечно, ответственность большая. Это и работа в дневное время, тяжелая работа в ночное время, это движение, это большая ответственность именно за наблюдением. Особенно если это работа с пассажирскими движениями, это еще и ответственность за пассажиров. Владимир Максименко, машинист-инструктор эксплуатационного депо г. Уфы

Гарантия ответственности за пассажиров и грузоперевозки – главное преимущество услуг Куйбышевской железной дороги. В сфере перевозок регулярно реализуются программы, ориентированные на увеличение пассажиропотока. Так, пригородный поезд «Орлан» стал одним из наиболее востребованных среди населения. В вагонах более сотни мест. Пассажиропоток достигает отметку почти в 40 тысяч человек. Планируется запустить и другие маршруты. Это западный до Приютово и Восточный экспресс до Белорецка.

Это большой проект, который начинался как какие-то радужные мечтания, уфимское ж/д кольцо. Мы уже технико-экономическое обоснование проработали. Это практически электричка вокруг Уфы будет курсировать. Очень удобно для пассажиров издалека, проектируем нашу дорогу на Зауралье. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан