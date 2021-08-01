В Уфе наградили работников сферы железнодорожного транспорта

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником. Как подчеркнул руководитель республики, Куйбышевская железная дорога является важной транспортной артерией России. Она доставляет десятки миллионов тонн грузов, обеспечивает работу ключевых отраслей экономики, помогает людям в комфортных условиях добраться до пункта назначения. В Уфе прошло награждение работников сферы железнодорожного транспорта. Церемония приурочена к их профессиональному празднику. Высокую оценку своей работы получили более десятка человек.
Начальник Куйбышевской железной дороги поздравляет сотрудников с профессиональным праздником. Сегодня все слова только для них. Проводники, машинисты, инженеры, диспетчеры. Большая команда, где у каждого своя задача. Ведь железная дорога – это не только пассажирские рейсы, но и перевозка грузов. Оксана Юрьевна уже 29 лет в сфере ж/д транспорта. Работает с клиентурой в департаменте грузовых перевозок.
Награда за упорный труд. Общение с людьми – главный принцип работы сотрудников транспортной сферы.
Владимир Максименко начинал работать помощником машиниста. О своей работе говорит с увлеченностью и блеском в глазах. И это не удивительно – любимому делу он отдал 25 лет.
Гарантия ответственности за пассажиров и грузоперевозки – главное преимущество услуг Куйбышевской железной дороги. В сфере перевозок регулярно реализуются программы, ориентированные на увеличение пассажиропотока. Так, пригородный поезд «Орлан» стал одним из наиболее востребованных среди населения. В вагонах более сотни мест. Пассажиропоток достигает отметку почти в 40 тысяч человек. Планируется запустить и другие маршруты. Это западный до Приютово и Восточный экспресс до Белорецка.
Кроме того, завершился первый этап реконструкции ж/д вокзала в Уфе. В здании появились современные залы и удобные кресла. Разделены потоки пассажиров, исчезли очереди, а также организована схема движения общественного транспорта. Объем капитальных вложений в ремонт железнодорожного вокзала Уфы со стороны РЖД за эти годы составил более 1 миллиарда рублей.