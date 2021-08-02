В Уфе нашли живодёра, который выколол собаке глаза

Полиция Уфы возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Ещё в апреле у автосервиса живодёр выколол собаке глаза.

Фото №1 - В Уфе нашли живодёра, который выколол собаке глаза

Поздно ночью мужчина напал на лающую собаку Дашу, которую совсем недавно приютили в уютной будке. Он избил несчастное животное, а потом выколол Даше глаза.

Издание UFA1.RU сообщает, что хозяйка пострадавшего пса самостоятельно установила личность живодёра. Ей удалось связаться с мужчиной, но он лишь отрицает обвинения, путается в показаниях и очевидно не намерен отвечать за свои действия.

Благодаря врачам, Даше намного лучше, но хрусталики её глаз навсегда останутся красными. Некоторые зубы у собаки выбиты, а рёбра сломаны. Пять месяцев усиленной борьбы за здоровье Даши и за справедливость пока не приносят ощутимых результатов.

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