В Уфе нашли живодёра, который выколол собаке глаза

Полиция Уфы возбудила уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Ещё в апреле у автосервиса живодёр выколол собаке глаза.

Поздно ночью мужчина напал на лающую собаку Дашу, которую совсем недавно приютили в уютной будке. Он избил несчастное животное, а потом выколол Даше глаза.

Издание UFA1.RU сообщает, что хозяйка пострадавшего пса самостоятельно установила личность живодёра. Ей удалось связаться с мужчиной, но он лишь отрицает обвинения, путается в показаниях и очевидно не намерен отвечать за свои действия.