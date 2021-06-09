В Уфе продолжают искать живодёра, который выколол глаза собаке

Напомним, ужасающий случай произошёл ещё в апреле у автосервиса, где живёт собака Даша. Её приютили совсем недавно, устроили в уютной будке, которая так же пострадала от рук живодёра. Неизвестный мужчина поздней ночью избил несчастное животное, а потом выколол глаза. Врачи дали неутешительные прогнозы – Даша будет видеть, однако полностью восстановить ей зрение уже не удастся.