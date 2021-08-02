В Башкирии яма с трупом в колонии оказалась подкопом

В колонии Стерлитамака обнаружили новые обстоятельства жуткого убийства 28-летнего заключенного. Напомним, 14 июля заметили пропажу осужденного. Вскоре его тело нашли закопанным.
Выяснилось, что заключенного убил 32-летний товарищ, с которым они трудились на свиноферме. Между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой обвиняемый ударил друга бруском по голове. После этого он закопал тело убитого в яме на ферме.
Как сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, яма, в которой нашли труп, оказалась подкопом. Глубина ямы составила почти два метра и была раскопана заранее, возможно, для побега. Заключенным не удалось завершить задуманное из-за конфликта.