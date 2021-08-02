В Башкирии вновь потерялась группа туристов

На Инзерских зубчатках вновь пропали туристы. Об этом стало известно сегодня, 2 августа.
Шесть туристов, среди которых трое – дети, отправились от «Судовой горы» по Инзерским зубчаткам. В один момент они перестали выходить на связь. У туристов не было запасов воды и еды. Также туристическая группа не была зарегистрирована в органах МЧС России.
Спасатели зонального поисково-спасательного отряда Белорецка отправились на поиски пропавших. К счастью, группу нашли быстро. Медицинская помощь туристам не понадобилась.
Напомним, накануне, 1 августа, на Инзерских зубчатках пропали двое человек.