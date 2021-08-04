В Уфе избиение детей в подъезде расследуют правоохранители

Напомним, сегодня по социальным сетям разлетелась видеозапись, на которой мужчина избивает двух маленьких детей. Он схватил девочку за волосы, ударил о стену, перед этим толкнул мальчика. Мама детей в этот момент находилась рядом и пыталась успокоить агрессора.