В Уфе избиение детей в подъезде расследуют правоохранители

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе объявил о старте доследственной проверки по факту избиения детей в подъезде.
Напомним, сегодня по социальным сетям разлетелась видеозапись, на которой мужчина избивает двух маленьких детей. Он схватил девочку за волосы, ударил о стену, перед этим толкнул мальчика. Мама детей в этот момент находилась рядом и пыталась успокоить агрессора.
Выяснилось, что инцидент произошёл в многоэтажном доме по улице Летчиков. По сообщениям Следственного комитета, мужчина, скорее всего, является сожителем уфимки. Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев, следователям предстоит оценить жилищно-бытовые условия семьи. Действиям взрослых будет дана правовая оценка.