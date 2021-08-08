В Хайбуллинском районе несколько суток борются с лесными пожарами

Совместными усилиями проводится опашка, прокладывают минерализованные полосы, пускают встречный пал. Помогают добровольцы. Много людей едут из городов и районов, чтобы бороться с огнём. В соцсетях брошен клич, чтобы одних волонтёров могли сменить другие. На лесном пожаре работает съемочная группа БСТ.

Граница Зианчуринского и Хайбуллинского района – одно из самых опасных мест. Первостепенная задача – остановить распространение огня. Для этого в лесу запаливают встречное пламя. Подживают траву сотрудники лесного хозяйства. В данных условиях это один из самых эффективных способов борьбы с лесным пожаром. Дорога посреди леса появилась совсем недавно. Это минерализованная зона, которая не дает огню распространится.

В целом ситуация хоть и сложная, но контролируемая. Силы и средства со стороны МЧС задействованы в полном объеме. Что касается применения авиации, то пока использовать тушение с воздуха можно не везде. Дело в том, из-за сброса большой массы воды есть вероятность распространения огня из-за искр, которые разлетаются на большое расстояние.

Детский лагерь «Чайка» тоже мог быть объят пламенем. По счастливому стечению обстоятельств детей увезли в тот же день, когда узнали, что огонь движется в их стороны. Огонь удалось остановить, причиной пожара стала молния, которая попала в дерево.

Волонтеры приезжают практически со всех районов республик. Здесь их обеспечили всем необходимым. Сейчас все очаги возгорания в Хайбуллинском районе взяты в кольцо. Однако ситуация может меняться, впрочем, все возможные варианты здесь стараются предусмотреть, продолжают создавать минерализованные зоны.