В Хайбуллинском районе открылся обновленный дом культуры

Дом культуры в селе Новый Зирган Хайбуллинского района открылся после капитального ремонта. Здание 1962 года постройки давно нуждалось в обновлении. Клуб преобразился до неузнаваемости.

Обновились кабинеты, сцена, внутри здания светло, тепло и уютно. Преобразилась и библиотека. Капремонт выполнен благодаря госпрограмме «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». Из республиканского бюджета выделили более 8 млн рублей, около 1 млн – из районного бюджета, и 1 млн рублей предоставило предприятие «Башкирская медь».