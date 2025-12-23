В Хайбуллинском районе открылся обновленный дом культуры

Дом культуры в селе Новый Зирган Хайбуллинского района открылся после капитального ремонта. Здание 1962 года постройки давно нуждалось в обновлении. Клуб преобразился до неузнаваемости.
Обновились кабинеты, сцена, внутри здания светло, тепло и уютно. Преобразилась и библиотека. Капремонт выполнен благодаря госпрограмме «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». Из республиканского бюджета выделили более 8 млн рублей, около 1 млн – из районного бюджета, и 1 млн рублей предоставило предприятие «Башкирская медь».
Сельский дом культуры для жителей села – это место встречи, общения и развития талантов. Ежегодно Хайбуллинский район участвует в различных программах, выделяются средства из бюджета муниципалитета для ремонта очагов культуры. К примеру, сейчас идут ремонтные работы в селе Сакмар-Назаргулово. Обновление клубов позволит творческим коллективам населенных пунктов работать в лучших условиях, принимать гостей и проводить яркие мероприятия.