В Башкирии депутата обвинили в убийстве мастера сувениров

Следственный комитет Башкирии сообщил о ходе расследования жестокого убийства мастера сувениров в Мелеузе.

Фото №1 - В Башкирии депутата обвинили в убийстве мастера сувениров

Ночью с 4 на 5 августа 29-летний депутат местного горсовета распивал спиртные напитки в мастерской с 38-летний мастером сувениров. Предположительно, между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой депутат избил собутыльника до смерти. Полицейские нашли подозреваемого сидящего в крови рядом с телом убитого.

При этом свою вину мужчина на признаёт. Сейчас он задержан и помещён под стражу. У убитого мастера остались жена и двое детей. Расследование произошедшего продолжается.

Фото: соцсети. 

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