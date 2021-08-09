В Башкирии депутата обвинили в убийстве мастера сувениров

Ночью с 4 на 5 августа 29-летний депутат местного горсовета распивал спиртные напитки в мастерской с 38-летний мастером сувениров. Предположительно, между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой депутат избил собутыльника до смерти. Полицейские нашли подозреваемого сидящего в крови рядом с телом убитого.