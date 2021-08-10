В Башкирии исключили из партии депутата, которого обвинили в убийстве инвалида

В роковой вечер мужчины вместе выпивали в мастерской. По версии следствия, в один момент между ними вспыхнула ссора, во время которой молодой депутат до смерти избил оппонента. Сейчас правоохранители разбираются во всех деталях произошедшего, изучают улики.